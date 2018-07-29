桂民海被捕逾1千天 RSF要求聯合國認定「任意逮捕」

2018-07-29 21:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕無國界記者組織（RSF）正式向聯合國任意逮捕問題工作小組提交申請，希望聯合國正式認定中國二度逮捕華裔瑞典籍書商桂民海屬於任意逮捕，此認定將使聯合國得以公開向中國質疑此事。

香港銅鑼灣書店因販售中國禁書而遭北京當局打壓，書店股東與員工等多人在2015年時陸續失蹤，54歲的桂民海正是「被失蹤」的股東之一。桂民海當時原先在泰國一處公寓內，卻遭人帶走，稍後現身中國媒體，坦承自己多年前在中國酒駕致人於死後肇逃，並為此坐牢兩年，2017年十月獲釋。但桂民海的女兒表示，自那時起，父親就一直被軟禁在寧波警察公寓裡。

今年一月，桂民海在從寧波前往北京就醫的火車上，再次被捕。桂民海下落不明三週後現身，指控為其自由奔走的瑞典政府把他當做與中國對抗的「棋子」，甚至宣稱考慮放棄瑞典國籍與只想待在中國。但人權倡議人士表示，桂民海這番發言是中國精心編排的戲碼，不可盡信；瑞典政府則說，不會改變持續施壓中國釋放桂民海的立場。

桂民海的家屬和支持者於本月中旬劉曉波忌日時，在瑞典斯德哥爾摩舉行紀念桂民海被拘捕一千天抗議活動，呼籲中國釋放桂民海。RSF則於27日發布新聞稿指出，RSF已經向聯合國任意逮捕問題工作小組（UNWGAD）提交申請。RSF強調，此次提交申請的目的在於希望聯合國正式承認中國的所作所為屬於任意逮捕，此認定將能使聯合國得以就此事公開向中國提出質疑。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，三年來中國當局不斷迫害桂民海作為獨立出版商的活動權利，也剝奪他的領事權與醫療援助。RSF表明，桂民海身患疾病，有在獄中死亡的風險，希望聯合國能夠確認中國任意逮捕的行為，強化國際敦促中國釋放桂民海。