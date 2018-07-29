蕭強：中共運用科技 更全面掌控社會

中國數字時代創辦人蕭強今天在台北表示，集權政體運用人工智慧，政府未來對社會的控制力與影響力將極為可怕。（台權會提供，中央社）

2018-07-29 18:50

〔中央社〕隨著科技進步，中國對網路與社會言論的控制更加全面，中國數字時代創辦人蕭強今天在台北表示，集權政體運用人工智慧，政府未來對社會的控制力與影響力將極為可怕。

蕭強是加州大學柏克萊分校信息學院兼任教授、中國數字時代（China Digital Times）創辦人，他今天在台北以「中國網路言論政策的發展」為題舉行講座。

蕭強表示，網路曾經給了中國網民一些反抗的空間。10多年前，因為對社會與政治的不平，中國大陸網路出現許多調侃官員的影片與段子、藝術家創作，雖然仍不能直接批評，但用迂迴的方式為無法發聲的人發聲，「那些年網路起了重要作用」。

也因為如此，蕭強說，中共愈來愈不安，在2012年中共總書記習近平掌權後，中國開始大舉整治網路空間，變得更加專制，民間的網路動員力量也被嚴厲壓制。

他指出，中共高層體認到網路空間的威脅，「最近中國防火長城愈來愈高」。對網路力量的控制在增強，諸如中共中央網路安全和信息化領導小組由習近平主導，擔任小組長，其對網路的重視就可見一斑。

蕭強長期投入虛擬私人網路（VPN， 俗稱翻牆軟體）的製作，將翻牆軟體藏身於雲端服務器中。但他說，在習近平治下，翻牆更加困難，同時，顧及中國政治及商業市場的影響力，谷歌與亞馬遜已宣布將不支持這種技術，擔憂激怒中國政府。

蕭強也指出，過去網路被視為超越政府體制，賦權人民、建立民間組織的工具；但在現今「帝國得到人工智慧」的情況下，科技反而成為集權政府壓制人民的工具。

中國大陸近年力推智慧城市，運用臉部辨識，安裝無所不在的監視鏡頭，加上大數據控制輿論、社會信用體系連線掌控整個社會。蕭強說，相較一般網民，上述科技都深受政府或大型企業掌控，未來對社會的控制力與影響力極為可怕。

無論中國開不開放，對全民的監控技術都會繼續成長。蕭強表示，在當前中國領導階層的意志下，政府藉數位、科技掌控民眾的情況，「何時能改變，我還看不出來」。