自作自受！智庫不敢說真話 讓中國在貿易戰區居下風

2018-07-29 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中美貿易戰的展開，美國頻頻的出招似乎讓中國措手不及，但為什麼中國會顯得如此窘困？面對美國步步進逼顯得一點辦法也沒有？有分析指出，除了可能是中國當局過度依賴被形容為「後門」的傳話人，且中國智庫全數「姓黨」，因為動輒得咎、不敢說真話，以致當局錯估形勢，關聯很大。

《南華早報》指出，像今年6月美國商務部長訪問中時，北京當局仍有人希望能夠說服美國放棄先前放話威脅要對中國開徵懲罰性關稅；但這些人恐怕是低估了美國菁英階層的反中情緒，美國仍在7月6日開始對中國價值340億美元的貨物開徵25%的懲罰性關稅，中國被迫只能以同樣手法反擊。

結果現在白宮又計畫對另外的2000億美元的中國貨物開徵10%的懲罰性關稅，美國總統川普還威脅要對所有來自中國的貨物徵稅。

一位匿名的前美國政策諮詢顧問稱，中國的政府高層跟智庫根本沒有發覺現在情勢有多糟，仍然認為川普只是在虛張聲勢；他們覺得是因為美國正值中期選舉，只要選舉選完後情形就會好轉，但根本不是那樣！

他指出，這些人完全錯估形勢，我覺得有部分原因是他們與外界過度隔絕，有部分原因是沒膽告訴當局他們錯了。

由於先前中國國家主席習近平在嚴厲打擊貪汙時，所祭出許多禁止過度鋪張的法規，其中就包括嚴格限制政府官員、學者與政策諮詢顧問的出國次數；而那之後，許多官員必須交出他們的個人護照，一旦需要出國，必須使用當局另外派發的特別護照，而且在絕大多數的情形下也不得在國外停留超過一週。

而一位美國的智庫成員表示，他們歡迎來自中國的智庫成員與他們交流，但是這實在很能達成，因為中國當局只給他們非常短期的簽證；這些中國的智庫成員也無奈地承認這是北京當局的政策。

而且，隨著中國緊縮各方面的思想自由，包括大學校園，要求他們必須「姓黨」，任何未經獲准的政策討論，都可能會被當局以「妄議中央」而遭到懲罰。

過去經常訪問中國的前美國官員指出，一些過去言論較為開放的中國官員現在的言論越來越保守，不管是私下還是公開的會談都是如此；現在很難了解他們究竟在想什麼，因為他們只會重申當局與黨的官腔，這只會提高政策判斷錯誤的風險，甚至是致命的錯判。

而且中國也過度依靠這些傳話人「走後門」的關說，使得狀況更趨而嚴峻；一位前美國政策顧問表示，「北京當局過度依賴華爾街與政治方面的精英份子，像是透過美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）及前財政部長鮑爾森（Henry Paulson）等友中份子來了解美國情勢，甚至影響美國決策；但基本上這些人對川普已經沒有影響力了。」

他表示，川普根本已經不會聽他們的意見，也不會跟他們說話；這位前政策顧問認為中國的領導層低估了這件事的嚴重性。

過去中國也曾試圖想利用被拔擢為白宮顧問的川普女兒伊凡卡和女婿庫許納，透過他們建立直通白宮的溝通管道，但隨著庫許納被捲入通俄門的風暴，這個希望也隨之破滅。

隨著貿易戰打得如火如荼，在今年7月，中國財政部臨危受命的成立了由20個智庫組成的「美國研究智庫聯盟」，其中的一個首要任務就是「應對嚴峻形勢」，並針對美國的政經情勢與中美關係等相關議題，展開基礎性、政策性與前瞻性的研究。

但是這個智庫聯盟有成員透露，中國現今對美國事務的研究，其實「學術水平」不深，這讓中國當局面對貿易戰顯得手足無措。