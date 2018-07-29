未察路肩事故人車 小客車時速近百撞下去

1名小客車駕駛人行駛在高速公路上，為超越前方正在變換至內線車道的大貨車，因此移動到路肩欲超車，不料切出車道後才看見路肩有事故車，竟以93公里的時速猛烈將路肩上的人車全部撞飛。（圖擷取自聯結車、大貨車、大客車、拉拉隊、運輸業、照片影片資訊分享團）

2018-07-29 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路上流傳1段影片，1名小客車駕駛人行駛在高速公路上，為超越前方正在變換至內線車道的大貨車，因此移動到路肩欲超車，不料切出車道後才看見路肩有事故車，竟以93公里的時速猛烈將路肩上的人車全部撞飛。

民眾將影片上傳至臉書社團，片中為小客車駕駛視角，當時駕駛人行駛在高速公路上的中間車道，時速在150公里左右，看見前方有大貨車後，小客車駕駛將車移動到內線車道準備超車，不料大貨車恰巧也變換至內線，因此小客車駕駛想藉由路肩超車。

駕駛人將車移動到路肩後，才發現處於視覺死角的事故車與車主等人，駕駛人煞車不及，就以時速93公里的速度將人車撞飛，而後又以時速22公里的速輾壓約2秒；經查這起意外是6月28日發生在中國安徽省寧洛高速公路上的車禍，中國媒體並無報導傷亡情形。

許多網友看完影片後，都感到相當不可思議，紛紛留言指出「10次車禍9次快」、「站在汽車正後方，是追撞時的完美斷腳區」、「高速撞上。車子居然沒什麼事，人還可以很鎮定講話太強了」、「廁所裏打燈，找屎」、「車滿硬的欸」、「怎麼會想這樣超車」。

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