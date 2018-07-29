日自民黨9月改選黨魁 逾7成議員支持安倍連任

日本執政黨「自民黨」今年9月將舉行黨魁選舉，日媒調查指出，逾7成執政黨國會議員，支持現任黨魁兼首相安倍晉三連任。（歐新社）

2018-07-29 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本執政黨「自民黨」今年9月將舉行黨魁選舉，日媒調查指出，逾7成執政黨國會議員支持現任黨魁兼首相安倍晉三連任。自民黨黨魁任期3年。

日本《共同社》今（29）日調查自民黨國會議員405人對9月黨魁選舉的支持意向，約有76%、共310人支持安倍晉三連任3屆自民黨黨魁，擁有連任優勢。有意參選的還有自民黨前幹事長石破茂，石破派有24人支持；現任總務大臣野田聖子包含自己有2票支持。

自民黨黨魁選舉預計9月7日發佈公告、20日投計票，共有810票（國會議員405票、地方票405票），只要取得過半數就能勝選。由於安倍在國會議員票中取得大幅領先，預料將影響405張地方票投票取向。

安倍晉三曾於2006年當選黨魁，並成為日本戰後最年輕首相，但不到一年就請辭。後來在2012年9月又贏得黨魁選舉，2015年9月同額參選順利連任，在黨章可連任2次的規定下，今年是安倍第3度參選。

日本前外相、自民黨政務調查會長岸田文雄上週表明不參選黨魁，且支持安倍晉三連任，這可能是讓安倍在國會議員票方面更佔優勢的原因之一。