大帳房曝光 CNN：川普的終極夢魘

美國檢方調查總統川普（見圖）前私人律師柯恩疑涉不法，意外讓長年隱身幕後的川普集團大帳房懷索柏格浮出檯面。（美聯社）

2018-07-29 17:02

〔中央社〕美國檢方調查總統川普前私人律師柯恩疑涉不法，意外讓長年隱身幕後的川普集團大帳房懷索柏格浮出檯面。知情人士說，熟知一切財務運作的懷索柏格被傳喚將是川普的終極夢魘。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導一段錄音檔，內容是柯恩（Michael Cohen）與川普2016年9月討論支付封口費，給聲稱與川普有染的花花公子（Playboy）女郎。柯恩在對話裡就提到懷索柏格這名字說：「我已針對如何搞定一切，跟艾倫．懷索柏格（Allen Weisselberg）談過。」

懷索柏格長年擔任川普集團財務長，一名前川普集團職員告訴CNN，懷索柏格因柯恩的案子被傳訊，「會是川普的終極夢魘」，因為懷索柏格知道每件事的一切。

「華爾街日報」則引述熟知調查工作的人士報導，懷索柏格已在柯恩案的調查中被傳訊作證，但不確定懷索柏格有無前往大陪審團應訊，也不確定檢方要問他什麼。不過數十年來，懷索柏格一直隱身幕後，是川普集團信得過的主管。一名前同事甚至以「鬼魅般的人」形容他。

川普基金會（Trump Foundation）在今年6月提起的民事訴訟中遭控從事自我交易（self-dealing），懷索柏格以基金會財務主管身分遭到紐約州檢察長辦公室傳喚，但他並非被告，也尚未遭控不法。

紐約州檢察長辦公室指稱，川普基金會涉及的「非法行為模式」，包括以自我交易圖利川普個人和商業上的利益，且不當配合川普的總統競選活動。

調查人員在法庭文件中指出，包括懷索柏格在內的川普集團會計人員在未被監督下管理基金會的慈善資產。而基金會於2016年大選時被編入競選陣營，違反紐約州與聯邦規範慈善事業的法律，從事政治活動和相關的交易。

此外，在柯恩2016年10月付13萬美元封口費給一名聲稱與川普有染的前A片女星後，懷索柏格也替川普集團張羅付錢給柯恩。