中國在阿根廷建太空站 強化美洲情蒐能力

2018-07-29 16:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年積極提升全球戰略實力，包括在美國後院拉丁美洲「開疆拓土」。紐約時報28日指出，阿根廷南部巴塔哥尼亞高原（Patagonia）上一座中國軍方所屬的太空站，已是北京勢力進入拉美的一大重要象徵，對美國在該區的政治、經濟和戰略影響力形成威脅。

據報導，一座重達450噸、約達16層樓高、擁有龐大碟形天線的金屬巨塔，在一望無際的巴塔哥尼亞高原上巍巍聳立，這是中國人民解放軍斥資5000萬美元（逾15.4億台幣）建造的衛星與太空任務控制站，是中國探月工程的其中一個海外監測中心，已於今年3月開始運作。

雖然阿根廷政府表示：「樂意協助中國這項任務」，但紐時揭露，中阿兩國在秘密協商建造這座太空站時，阿根廷正亟需外國資金，以紓解財政困境。由於這座太空站可以強化中國在美洲的情報蒐集能力，阿根廷內部也因此憂心，國家可能被拉入中國的戰略軌道。

美國過去十年疏忽經營拉美，包括歐巴馬政府投入「重返亞洲」戰略，以及川普上台後在與盟國的經濟、防衛承諾上漸行漸遠，中國卻悄無聲息地在拉美地區「放長線」，例如擴大貿易交流、興築大型基礎建設、強化與各國的軍事關係、對當地政府紓困，以便繫住拉美國家的命運，獨攬龐大資源。

阿根廷因為無法履行約1000億美元的國債，而被被國際借貸市場列為拒絕往來戶，北京在此時捧著大把鈔票上門，對阿根廷時任總統費南德茲（Cristina Fernandez Kirchner）來說，宛如「上帝派來的救星」，這也是中國得以在當地興建太空站的原因。儘管阿根廷官員表示，北京承諾不會將太空站用於軍事，但專家指出，這項科技本身就有許多戰略用途。

歐巴馬時代主掌武器管制的助理國務卿羅斯（Frank A. Rose）表示，對於中國近年的太空計畫及大力發展先進科技，以干擾和破壞衛星通訊之舉，美國的情報和國防官員均密切留意且憂心，「中方正在開展的戰力，將削弱美國的軍事優勢，其中有許多層面來自於太空。」

研究中國國家安全政策的美國國會前調查員、華府智庫傳統基金會亞洲研究中心高級研究員成斌（Dean Cheng）形容，這座太空站的巨大天線就像吸塵器一樣，能搜集訊號、數據等各種資訊，對中方的情報和諜戰能力大有助益。五角大廈發言人羅根（Christopher Logan）則表示，美方正在評估這座太空站的影響。

紐時另指出，部分拉美國家的領袖也逐漸對自己國家與中國的關係起疑，擔心過去的政府已讓國家背上龐大債務，出賣了國家的未來。