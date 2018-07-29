對抗伊朗 美國擬籌組「阿拉伯版北約」

2018-07-29 16:16

〔編譯吳佳穎／外電報導〕美國重啟對伊朗制裁後，美伊關係緊張，伊朗官員甚至曾揚言要以軍事力量，阻止海灣國家輸出石油。為防堵伊朗勢力擴張，《路透》報導，美國擬推動6個波斯灣國家籌組軍事、政治聯盟，報導並以「阿拉伯版北約」形容這協議。

《路透》28日引述知情人士報導，美國希望深化海灣國家間，在導彈防禦、軍事訓練、反恐等領域的合作關係，強化區域經濟與、外交關係。這項計畫目前暫定為「中東戰略聯盟（MESA）」。

過去為對抗蘇聯勢力，歐美國家籌組「北約」聯盟。報導以「阿拉伯版北約（Arab NATO）」形容這項計畫，報導指出，美國與阿拉伯灣區的遜尼派國家結盟，可能加劇美國與伊朗（什葉派）關係惡化。

白宮也證實這項消息。白宮表示，目前美國正與區域合作夥伴商討合作事宜；白宮國家安全委員會發言人則說，MESA將成為抵抗伊朗侵略、恐怖主義、極端主義的堡壘，並將爲中東地區帶來穩定。

不過，發言人並未證實相關計畫是否將在10月中旬的峰會上討論。

合作計畫最大障礙在於，沙國、阿酋聯、巴林正持續對卡達進行封鎖，三國指控卡達支持恐怖主義，但卡達官方否認這項說法，且目前卡達擁有美國在中東地區最大的空軍基地。

6個波斯灣國家包含，沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、卡達、阿曼、阿拉伯聯合大公國。