救難英雄不休息！幫完泰國洞穴少年 又到寮國救出14人

泰國一支救難隊協助泰北洞穴少年脫困後，又到寮國救出因大壩潰堤而受困的民眾。（圖擷自ฮุก 31 ทีม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ臉書）

2018-07-29 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕寮國東南部阿速坡省一座大壩於23日潰堤，傳出已有27人死亡、131人失蹤，泰國一支救援隊自願前往協助，他們7月初才剛協助完泰北洞穴12名少年和1名教練脫困，如今又在寮國救出14人！

據《法新社》報導，大壩在暴雨後出現裂縫，傾瀉而出的洪水捲走許多下游民眾，一些村莊也被大水淹沒。由於寮國沒有足夠的能力應付這種大規模災害，泰國救援隊決定趕赴現場幫忙，他們通過好幾公里的湍急水流，終於找到受困村民。

泰國救難員Kengkard Bongkawong表示，獲救民眾當中包括1名4個月大的嬰兒，他沒有發燒，但是一直在哭，也許是因為天氣太冷了。救難隊於27日發布救出14人的影片後迅速受到網友注意，已有50多萬人次觀看。

寮國官員曾透露迄今已尋獲27具遺體，總理更表示有131人失蹤，但阿速坡省省長Leth Xiayaphone隨後卻聲稱只有5人死亡。由於寮國共產黨不習慣國際介入，使得死傷人數難以確認。

相關影片請見：