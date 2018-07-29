批中共增強統一力道 美學者：習近平中國夢讓台海不平靜

中國國家主席習近平。（美聯社）

2018-07-29 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來不斷在國際上打壓台灣，不但蠻橫施壓全球航空公司更改台灣名稱，更派出軍機、軍艦繞台，事件也引起國際社會關注。有美國智庫學者撰文指出，總統蔡英文上任後致力於維持兩岸現況，中國卻不斷增強統一台灣的力道，他也認為，台海不平靜的主因，就是中國國家主習近平的中國夢。

美國智庫「美國企業研究所」（AEI）的外交國防政策研究員馬明漢（Michael Mazza）在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文指出，習近平對台灣的施壓，不應該被單純視為對目前民進黨政府的不滿，更有可能是因為，「習近平無法實現經濟承諾，而把統一台灣當作平息內部質疑的手段」。

馬明漢表示，蔡英文擔任總統後努力維持兩岸現況，但中共卻不斷用「一中原則」來增強統一台灣的力道，不但切斷與台灣官方的聯繫，還奪走台灣邦交國，試圖把台灣孤立於國際之外，更增加附近海域的軍演，「種種跡象顯示，中國並沒有放鬆」。

馬明漢認為，台灣已證明在東亞區域是個負責任的角色，也希望能避免潛在的衝突，但習近平似乎想在「中國夢」的統一議題上取得優勢，甚至有可能在無法達成替中國人民帶來更好的未來，而與台灣對抗，如此一來也會使台海情勢更加險峻。