認了！世界羽球冠軍性騷13歲女隊員 關鍵錄音帶曝光

曾獲世界羽球冠軍的劉堅軍（圖）和前羽球國手張偉，日前遭到中國一名歲少女實名舉報，曾經多次遭到該二人性騷，當時，兩人還堅決否認，不過，一捲關鍵錄音帶曝光之後，劉堅軍終於承認自己行為不端。（圖擷取自微博）

2018-07-29 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國版「#METOO」性騷事件正在不斷的曝出，世界羽球冠軍劉堅軍和中國前羽球國手張偉，日前遭到中國一名少女實名舉報，曾經多次遭到該二人性騷，當時，兩人還堅決否認，不過，一捲關鍵錄音帶曝光之後，劉堅軍終於承認自己行為不端，但張偉卻還希望「大事化小、大事化了」

綜合媒體報導，中國17歲少女孫孫在網路曝料，指她在13歲多時是寧波羽球代表隊成員，劉堅軍是寧波羽球隊總教練，在比賽期間，曾經對她在旅館內強抱、又親性騷，她15歲來台比賽時，她更遭到劉堅軍旅館試圖對她性騷、另位教練張偉更試圖強姦，幸她強力抵抗而未能得逞，張偉更向她父母、他妻子等人撒謊，指她挑釁、勾引他。

少女在微博上還表示，因為該事造成她內心陰影，而相當憂鬱；這番爆料引來震驚，媒體向劉、張二人查證，均被堅決否認，劉堅軍稱已經報警，一切結果以警察調查為準，張偉更強烈反擊，指女孩是惡意中傷。不過，一個關鍵錄音帶曝光，整個情勢逆轉，劉堅軍已經承認犯錯。

不過，劉堅軍還是表示，他沒犯法，頂多是行為不端，還說，對她心理造成影響，我願意承擔。而張偉則指「我是有問題，但誰對她傷害最大？大家都希望解決問題，大事化小、小事化了」。

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