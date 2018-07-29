雲雀颱風凌晨登陸日本中部 直撲西日本

2018-07-29 05:44

〔中央社〕威力強大的雲雀颱風今天凌晨在日本中部地區登陸，促使地方當局發布疏散命令，颱風正撲向最近曾受洪水和土石流重創的西日本地區。媒體報導，截至凌晨5時至少有13人受輕重傷。

日本放送協會（NHK）報導，風力達時速180公里的雲雀颱風29日凌晨約1時在三重縣伊勢市（Ise）附近登陸，凌晨4時在大阪市附近，以每小時約35公里的略微放緩速度往西前進。

日本氣象廳表示，近中心最大風速每小時30公尺，最大瞬間陣風每小時45公尺，從中心起半徑70公里範圍內吹著每秒25公尺以上暴風。

已在東日本降下豪雨的雲雀颱風正維持威力繼續往西移動。颱風今後可望從近畿地方通過中國地方，於29日晚抵達九州北部。由於颱風將通過受7月暴雨重創的西日本地區，各地必須嚴防大豪雨。

氣象廳警告，颱風侵襲地區應嚴防猛烈降雨、坍方、強風和大浪，並呼籲居民考慮儘早撤離。

官員表示，廣島縣庄原市（Shobara）針對約3萬6400名居民發布撤離命令，包括991人必須緊急撤往避難處所。

高知縣大月町於凌晨0時25分對町內全區域2640戶共5118人發出避難勸告。

廣島縣三原市於凌晨5時針對市內全區域4萬3526戶、共9萬6192人發出避難勸告，呼籲居民儘速避難。

岡山縣笠岡市於凌晨5時，對市內全區域2萬2327戶、共4萬9021人發出避難勸告。

關西電力公司表示，截至凌晨5時，近畿地方2府3縣（京都府、大阪府、奈良縣、兵庫縣和滋賀縣）總共有1萬5000餘戶停電。

NHK報導，受雲雀颱風來襲影響，截至凌晨5時，包括愛知縣和靜岡縣等5都縣內至少有13人受輕重傷，絕大部分是輕傷。