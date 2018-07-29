南韓總統爽放9天「暑假」 把年假全用光

2018-07-29 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓青瓦台發言人金宜謙日前宣布，總統文在寅於28日起連放9天假，原因沒有特別的意義，「就是為了休息」。

據《韓聯社》報導，金宜謙於27日記者會上表示，文在寅從30日起至8月3日休假5天，加上前後兩個週末，一共有9天的「暑假」。金宜謙補充，總統「這次休假僅為了休息，沒有其他特別的意義。」且在這次暑假結束後，文在寅今年14天的年假就全部休完，下半年再也沒有假期。

金宜謙指出，文在寅預計在休假期間思考如何在對美國及北韓的談判上取得進展，以及規劃對下半年的經濟、內政等具體策略。