上班天天睡3小時！加州女公務員 4年睡好睡滿2200hr

2018-07-29 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國的監理站是出了名的效率不彰，不只許多影視作品常常拿這件事來大開玩笑，連美國前總統歐巴馬也在卸任前的一支幽默短片，也小酸了一下；加州車輛管理局（DMV）被加州審計機構發現，有個職員在DMV工作的近4年間，每天上班時間竟至少都爽睡3小時，至少浪費了加州政府4萬美金（約新台幣122萬元）的公帑！

綜合外媒報導，加州審計機構說，2014年2月到2017年12月間，這名DMV女職員大約睡掉了2200小時的上班時間，而一般員工平均每天可以處理560份文件，但她的工作效率還不到一半；而且因為她的偷懶，可能讓DMV的排隊時間越來越長。

這名員工的主管則向審計機構說，這名女員工每天應該只有睡20~30分鐘，她每天會叫醒她3至4次！但是有目擊者指稱，這名女員工根本一次就睡好幾個小時，至少會睡3個小時，而且這名愛睡員工的主管也沒有這麼常叫醒她。

目擊者也指控，其他職員不得不處理她的工作，因為就算她醒著，她輸入資料也是錯誤百出，根本沒人信任她的工作能力！

即便如此，審計機構也對她沒轍，因為DMV並沒有確切的違規資料可供審計機構據以懲處；而且DMV的主管高層也不願處理這件事，因為她可能也患有嗜睡的相關症狀，當局為了避免歧視的嫌疑，寧可選擇睜一隻眼閉一隻眼。

最後，審計機構只能強制監督人員重新接受培訓，以確保未來這件事不會發生；但是並沒有對監督人員做出懲處，因為沒有「除此之外的問題」。

不過，當地媒體報導，加州居民長期不滿DMV效率不彰，加州議會已要求DMV到議會參加8月7日的聽證會。