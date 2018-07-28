赴日本注意！雲雀29日凌晨襲日 史上第5個東岸登陸怪颱

強颱「雲雀」預定29日凌晨從日本東海地方登陸，之後將一路朝西橫貫日本列島，靜岡縣及愛知縣在今晚進入暴風圈，關東地區從午後也出現間歇性強風和大雨。（擷取自中央氣象局網站）

2018-07-28 20:40

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕強颱「雲雀」預定29日凌晨從日本東海地方登陸，之後將一路朝西橫貫日本列島，靜岡縣及愛知縣在今晚進入暴風圈，關東地區從午後也出現間歇性強風和大雨。日本氣象廳發布嚴重警戒，從28日深夜到30日，局部地區可能降下每小時80公釐的豪雨。「雲雀」是1955年來以第5個從東岸直撲日本本州的「怪颱」。

以往襲日的颱風，大都從九州或四國登陸，由南而北移動，但「雲雀」25日在南太平洋海面形成後，一路拐彎並迅速北進，28日上午來到東京小笠原群島路附近時朝西北轉彎，並以每小時45公里的速度直撲本州而來。氣象廳的資料顯示，這種從東岸登陸轉彎西進的颱風，過去只有4例，包括1955的8號颱風、1966年14號颱風、1992年的9號颱風及1994年的7號颱風。

氣象廳在日本時間28日晚間8點公布的資料顯示，「雲雀」在伊豆群島的三宅島西方約90公里處，以40公里的時速朝西移動，預定29日凌晨從東海地區登陸，朝著日本近畿與中國地區挺進，30日從九州附近通過。晚間8點，靜岡縣、愛知縣及伊豆群島已進入暴風圈。受到積雨雲的影響，氣象廳陸續對東京等地區發布龍捲風警報。

氣象廳今天上早召開記者會表示，從28日深夜到30日，局部地區可能降下每小時80公釐的豪雨，尤其甲信越山區必須提防豪雨及土石流災害，呼籲民眾保持警戒，氣象廳天氣咨詢所所長櫻井美菜子表示，如果等到特別警報出來才開始避難，可能會來不及。

受到強颱襲日的影響，陸空交通也受到影響，日本航空及全日空兩大航空公司，今天共有260多班飛機停飛，有4萬人受到影響，JR東日本等鐵路也有部分班次停駛或延後。

另外，本週末預定於日本各地舉行的夏季煙花大會，也受到強颱擾亂而延期，其中東京最著名的隅田川煙火大會從28日延後至29日晚間舉行，今天預定在東京代代木舉行的台灣節活動也延至29日中午開幕。