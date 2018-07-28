寮國水壩潰堤27死131失蹤 外界憂心官方隱瞞傷亡

2018-07-28 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕寮國南方的省份阿速坡省（Attapeu），一座興建中的水庫在7月23日晚間發生潰堤，大量蓄水湧入下游造成嚴重的水災，據官方提供的數據顯示，目前有27人死亡，131人失蹤，6000多人無家可歸；但外界擔心，實際受害人數可能遠遠高出這個數據。

綜合外媒報導，根據寮國官方通訊社《寮國新聞社（Laos News Agency）》提供的數據顯示，目前仍有超過130人失蹤，1300多個家庭（約6600人）無家可歸；但外界普遍認為，大雨滂沱與通訊困難，都嚴重阻礙了搜救行動，再加上官方「有意」的保守推估，這些因素都讓實際的傷亡數據失真。

而遼國阿速坡省首長表示，當局已救出2851名災民，還有超過3000人仍等待救援；而根據寮國紅十字會估計，光阿速坡省的沙納賽（Sanamxai）就有1578戶人家，約3843名村民受到水災影響。

寮國紅十字會指出，但是由於缺乏當局所提供的數據，所以無法得知確切的失蹤與傷亡人數；而有當地人透露，他們相信至少有300人已經死於這場水災。

另外，因為這次的水患發生在寮國南部，與之相接壤的柬埔寨上丁省（Strung Treng）也被波及，約2萬5000名柬埔寨人被迫撤離家園，往高地避難。