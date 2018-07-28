沒醫德！性侵71歲殘疾女病患 美國狼醫判囚10年

2018-07-28 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕身為醫生卻沒有醫德，美國德州45歲醫生唐納．奧祖巴（Donald Ozumba）近日因性侵有殘疾的7旬婦女，被判刑10年定讞，檢方更直指為最震驚的醫界性侵醜聞。

綜合外電報導，據指出，2016年奧祖巴在診所為女病患治療期間，就曾隨意觸摸對方，當時女病患反應不及，隨即離去，回家後向警方揭發案情。

不僅如此，奧祖巴更被當地的醫務委員會指控，涉嫌性侵9名病人，也曾向部分病人做出性暗示舉動，甚至與其他4名病患擁有不當性行為，有6宗案件正排期審訊，目他已被吊銷醫生牌照。