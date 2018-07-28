華府前大主教涉性侵醜聞連爆 恐面臨停神職處分

前華府大主教麥卡瑞克 （Theodore McCarrick），涉及性侵男童，近日被教宗團禁止參加公開神職活動的權利，並可能面臨免除神職處分。（美聯社）

2018-07-28 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕已退休的天主教前華府大主教麥卡瑞克 （Theodore McCarrick），50年前涉及性侵男童遭相關單位證實，於近日被梵蒂岡禁止參加公開神職活動的權利，並可能面臨免除神職處分。

綜合外電報導，《紐約時報》和《華盛頓郵報》不斷爆出麥卡里克的醜聞，在最近的一篇報導中，一名男子聲稱從11歲開始就被騷擾，還持續長達20年，15歲時牧師把他帶到舊金山的一家餐館，在飲料中倒了伏特加，然後把他帶回酒店房間自慰。

新澤西州紐瓦克大主教區也傳出，麥卡瑞克在30多年前也被指控與3個成年人有不當性行為，其中兩人與教會達成和解。神職人員侵害問題專家的西普（Richard Sipe）則跳出來指認，約莫1970和1980年代初，就有神學院學生和年輕教士向他投訴，共有12名男子指稱遭麥卡瑞克求歡、性騷擾或發生性關係。

麥卡瑞克發表聲明自稱清白，否認在紐約當教士時曾性侵害未成年人。麥卡瑞克縱使爭議不斷，仍不會受到刑事處分，據紐約州法，受到性侵害的兒童年滿23歲後就不能再提出起訴。諷刺的是，自天主教會2002年爆發教士性侵害醜聞以來，美國已有超過6700名教士涉案，而2000至2006年擔任華府大主教的麥卡瑞克是其中地位最高的。