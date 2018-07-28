員工1500元收購小提琴 當鋪老闆嚇傻：它值760萬！

美國有間當鋪，日前因一位新進員工不熟悉鑑識珍品的能力，意外用50美金（約1500新台幣）收購一把價值約25萬美金（約760萬新台幣）的骨董小提琴；消息曝光後，當地警方趕緊通知當鋪這把小提琴是贓物，將歸還原主。（圖擷取自twitter）

2018-07-28 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國有間當鋪，日前因一位新進員工不熟悉鑑識珍品的能力，意外用50美金（約1500新台幣）的價格，收購一把價值約25萬美金（約760萬新台幣）的骨董小提琴；消息曝光後，當地警方趕緊通知這間當鋪，這把小提琴是贓物，將歸還原主。

綜合媒體報導，這件事發生於在美國麻薩諸塞州的薩默維爾（Somerville），一間名叫「LBC Boutique & Loan」當鋪，當時這位新進員工根本不清楚自己用50美金（約1500新台幣）買了什麼，直到當鋪店主發現這把琴後，才赫然發現這把小提琴是個骨董。

這個骨董小提琴是由18世紀的義大利製琴大師費迪南多．加里亞諾（Ferdinando Gagliano）於1759年手工製成，現今價值約25萬美金（約760萬新台幣）；而店長狄倫．麥克德米特（Dylan McDermitt）指出，光是這把琴的琴弓，就價值1萬6000美金至1萬8000美金（約49萬~55萬新台幣）。

不過當這間當鋪不小心便宜收購高價骨董琴的消息一曝光，當地警方馬上聯繫店長，指出這把琴是附近一起竊盜案的贓品；不過店方查看商品資料顯示，當時小提琴的賣家並沒有任何犯罪前科。

最後這把流入當鋪的骨董小提琴，已透過警方物歸原主；而意外購入贓品的店長表示，未來店內將會更改規定，以後如若有人來典當小提琴，會要求賣家在現場即興演奏小提琴，以確保小提琴是他個人所有。