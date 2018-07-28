上廁所被看光光？ 日本透明廁所 反思露天便溺之苦

驪住集團為解決他國有露天便溺的問題，特別打造一個透明廁所，供人反思。由於鏡面的特殊設計，外面的人看不見如廁者。（法新社）

2018-07-28 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕你敢坐嗎？日本知名建商驪住集團（Lixil）26日在東京昭和女子大學展出一個透明廁所，吸引許多小學生到場試坐，體驗露天便溺。由於廁內有特殊設計，外面的人看不見如廁者，但有體驗的學生直呼「這真的很不舒服」。

據《日本時報》報導，聯合國為在2030年前結束露天便溺的陋習，積極與各國企業合作。日本知名建商驪住集團26日發布記者會，宣布正式與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，將在衣索比亞、坦桑尼亞、尼亞提供安全衛生的如廁環境，打造廉價廁所。

驪住集團表示，全球約有23億人沒有安全衛生的如廁環境，其中有8億9200萬人被迫露天便溺，相當於日本人口的7倍。據悉，每天有800名5歲以下的孩童因為水源不乾淨、衛生條件差等，死於腹瀉相關的疾病。

記者會後，昭和女子大學舉辦衛生講座，並邀請昭和小學4、5年級的學生體驗透明廁所，該廁所由特殊鏡面打造，使用者可以看見外面，讓如廁者體驗被迫在露天便溺的感覺。一名女學生者體驗時，被外面的人包圍，讓她覺得「我無法想像每天都要這樣上廁所」，更直呼「這對我來說很難，太不舒服」。