柬國大選萬年總理料連任 沒對手遭酸投票是笑話

柬埔寨明天將舉行國會選舉，掌權逾30年的現任強人總理韓森（Hun Sen）預料將輕鬆連任。（法新社）

2018-07-28 20:06

〔中央社〕柬埔寨明天將舉行國會選舉，掌權逾30年的現任強人總理韓森（Hun Sen）預料將輕鬆連任。韓森的批評者呼籲抵制大選，指政府沒有任何真正的反對者，選舉將是一場笑話。

投票在柬埔寨並無強制性，但當局警告，若有任何人抵制投票，將被視為「叛國者」。

19個政黨將與韓森帶領的執政黨「柬埔寨人民黨」（Cambodian People's Party，CPP）競選，但無一強烈批判韓森與政府。

韓森的主要對手柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party，CNRP）在上屆2013年大選小輸執政黨，成為國會第2大黨，但在去年被柬埔寨最高法院解散，黨籍議員遭禁從政5年。

韓森是柬埔寨前赤棉共產政權（Khmer Rouge）指揮官，後來脫離赤棉前領導人波布（Pol Pot）的殘暴政權。韓森掌權已超過30年，成為全球在任最久的總理。

柬埔寨救國黨多名領袖已流亡海外，黨魁根索卡（Kem Sokha）去年9月被控叛國入獄，使統治柬埔寨已33年的韓森沒有實質的政敵。