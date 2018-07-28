「陰道是聰明的」迦納古怪村名 當地人也沒聽過

迦納國會議員奧塞（John Frimpong Osei）在質詢時列出選區中的冷僻村名，包括「卵蛋很悲傷」、「大鵰是傻瓜」、「陰道是聰明的」等等村落。迦納國會示意圖。（法新社）

2018-07-28 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕長知識！世界上的特殊地名真的無奇不有，迦納國會議員奧塞（John Frimpong Osei）在質詢時列出選區中的冷僻村名，詢問能源部長何時才能為這些地區提供電力，其中包括「卵蛋很悲傷」、「大鵰是傻瓜」、「陰道是聰明的」等等村落。

據《BBC》報導，奧塞當時以契維語念出村名，分別是「Etwe nim Nyansa（Vagina is Wise，陰道是聰明的）」、「Kote ye Aboa（Penis is a Fool，大鵰是傻瓜）」、「Shua ye Morbor（Testicles are Sad，卵蛋很悲傷）」。

能源部長阿吉亞戈（Boakye Agyarko）對此詼諧表示，為這些村落提供電力，可能會打擾到他們的「夜間活動」，接著他才正色回應，承諾會調查如何將電網擴及到奧塞選區的村莊當中。

許多迦納人在此次質詢之前，也都完全沒有聽過這些村莊，因此對充滿性暗示的村名起源感到疑惑。人在迦納首都阿克拉的《BBC》通訊記者納迪（Thomas Naadi）對此表示，這些村落的名字通常由首批定居者創立，主要是來自於他們的生活經歷。