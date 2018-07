「陰道是聰明的」迦納古怪村名 當地人也沒聽過

迦納國會議員奧塞(John Frimpong Osei)在質詢時列出選區中的冷僻村名,包括「卵蛋很悲傷」、「大鵰是傻瓜」、「陰道是聰明的」等等村落。迦納國會示意圖。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕長知識!世界上的特殊地名真的無奇不有,迦納國會議員奧塞(John Frimpong Osei)在質詢時列出選區中的冷僻村名,詢問能源部長何時才能為這些地區提供電力,其中包括「卵蛋很悲傷」、「大鵰是傻瓜」、「陰道是聰明的」等等村落。

據《BBC》報導,奧塞當時以契維語念出村名,分別是「Etwe nim Nyansa(Vagina is Wise,陰道是聰明的)」、「Kote ye Aboa(Penis is a Fool,大鵰是傻瓜)」、「Shua ye Morbor(Testicles are Sad,卵蛋很悲傷)」。

能源部長阿吉亞戈(Boakye Agyarko)對此詼諧表示,為這些村落提供電力,可能會打擾到他們的「夜間活動」,接著他才正色回應,承諾會調查如何將電網擴及到奧塞選區的村莊當中。

許多迦納人在此次質詢之前,也都完全沒有聽過這些村莊,因此對充滿性暗示的村名起源感到疑惑。人在迦納首都阿克拉的《BBC》通訊記者納迪(Thomas Naadi)對此表示,這些村落的名字通常由首批定居者創立,主要是來自於他們的生活經歷。