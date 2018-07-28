土耳其擄人後欲離境 蒙古急阻飛機起飛

蒙古國當局今天拒讓一架疑屬土耳其空軍的飛機離開機場，因為有目擊者指出，若干綁匪強擄一名土耳其男子上機。（法新社）

2018-07-28 16:43

〔中央社〕蒙古國當局今天拒讓一架疑屬土耳其空軍的飛機離開機場，因為有目擊者指出，若干綁匪強擄一名土耳其男子上機。這名男子據稱與土國當局指為恐怖組織的宗教團體有所往來。

近幾週來，土耳其情報機構在國外對伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）的同夥展開行動，安卡拉當局指稱人在美國的葛蘭是2016年失敗政變的幕後黑手。

遭擄男子阿克釵（Veysel Akcay）的友人及目擊者表示，今天上午有多達5名男子在阿克釵於蒙古國首都烏蘭巴托的家外將他抓住後，推入一輛小型巴士。

〈法新社〉報導，50歲的阿克釵是蒙古一所學校的主任，這所學校據稱與葛蘭有關，但校內教師否認。

阿克釵無故曠職時，焦急的家屬及友人連忙通知警方。綁架阿克釵的歹徒則將他載往成吉思汗國際機場，一架小型客機約於下午1時降落。

航班追蹤網站flightradar24.com上的資料顯示，這架編號為TT4010的飛機，屬土耳其空軍所有。

蒙古國當局拒讓飛機離開跑道，與綁匪對峙8個多小時。

蒙古國當局召見土耳其駐蒙古大使館的官員，且蒙古國議員及示威人士在機場高舉標語，要求綁匪釋放阿克釵。

雙邊持續對峙之際，蒙古國副外交部長巴孟（Battsetseg Batmunkh）警告土耳其大使館官員，任何在蒙古境內擄人的舉動，都「嚴重侵犯了蒙古國的獨立地位及主權」。

蒙古國外交部表示，土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在與蒙古國外長達木丁（Tsogtbaatar Damdin）通電話時，否認相關指控。

但蒙古國方面並不買帳，國會議員歐塔布里（Baasankhuu Oktaybri）發推文說道：「我們是獨立的國家，難道你以為我國容許發生擄人事件嗎？」

蒙古國交通部官員發推文表示，前述飛機已於晚上9時25分起飛，阿克釵沒有在飛機上。