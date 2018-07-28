南韓時薪明年再漲10％ 文在寅卻向民眾道歉...

文在寅近日為無法達到加薪目標向民眾道歉。（歐新社）

2018-07-28 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅上任後將調漲最低時薪視為重要任務之一，上週也拍板明年調漲10%，來到8350韓圜（約台幣247元），但文在寅仍就調薪一事向民眾表達歉意，因為按照這樣的速率，將無法達到當初承諾的2020年1萬韓圜（約台幣296元）。

據韓國《中央日報》報導，南韓「最低時薪委員會」上週宣布，明年度調漲薪資10%至8350韓圜，文在寅後來在青瓦台主持首席助理會議時表示，「尊重委員會最終的決定，但2020年時薪1萬韓圜的目標將難以達成，要就未能遵守承諾表達歉意」，他強調，1萬元仍是政府的大方向，會為了盡早實現這項目標而努力。

然而，加薪方案反倒造成部分中小企業的經營壓力，首當其衝的便利商店業主表示，這使得兼職員工薪水比老闆還高；韓國微型企業聯合會（KFME）直言「永遠無法接受」；勞工則抱怨，因為不能領加班費和獎金，被變相減薪3分之1。

公正交易委員會會長金尚祖指出，為避免加薪對中小企業帶來壓力，遂要求大企業一同扛起這份負擔，中小企若將加薪成本反映在供貨價格上，大企業應該積極接受，部會也會加強調查是否有不公正行為，