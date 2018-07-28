分享美大使館路口爆炸影片 女子遭中國警察「綁架」

中國女子分享美國駐北京大使館外的爆炸影片，好幾名便衣警察謊稱是女子的「家人」，直接把她帶走，行徑猶如綁架。（圖擷自「DejunLiu」YouTube頻道）

2018-07-28 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐北京大使館附近路口26日發生爆炸案，1名男子企圖將爆裂物投入館內反而炸傷自己，事後中國當局聲稱嫌犯患有精神障礙。現在又有一段影片流出，只見1名女子分享爆炸畫面給媒體時，好幾名便衣警察一擁而上，謊稱是女子的「家人」，接著就強行把她帶走，行徑猶如當街綁架。

從這段在YouTube上流傳的影片可以看到，該名身穿碎花洋裝的女性可能是從朋友那取得爆炸過程畫面，好心地分享給需要的記者們，不少人也圍在她身旁想要一睹究竟，接著女子就被4名彪形大漢拖走，部分見義勇為的媒體立即上前跟拍。

這4名身穿灰色、黑色T恤的男子似乎沒發現有人在後頭拍攝，一邊拉著女子還一邊說「到賓館裡去！」女子則屢次想逃跑都被抓了回來，只能不斷地用腳頂地阻止彪形大漢拉她前進，卻還是一直被拖著走。

拍攝者發現事情不妙，連忙上前詢問「為什麼要帶走這位女性呢？」4名男子原本不想理睬，沒想到女子趁機轉身脫逃，他們一回頭想抓人，卻發現後方有大批的鏡頭跟拍自己，連忙大聲對女子喊說「大家都在等妳呢！」接著又出現1名身穿綠色T恤的男性試圖把女子拖上車。

拍攝者此時急忙介入，詢問「發生什麼事？她犯了什麼事？」綠衣男子則回答「家裡事！」現場媒體們見情況緊急，接連詢問女子「妳認識這些人嗎？」、「妳認識他嗎？」似乎是深怕女子遭遇不測，但她最後還是被推上車，這時車輛旁竟出現制服警察指揮人群離開，好讓車輛開走，似乎正說明了拖走和帶走女子的男性都是便衣警察。

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