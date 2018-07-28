誰是2020總統人選？ 國民黨青年首選他

2018-07-28 11:43

〔駐美特派員曹郁芬／華府27日報導〕馬英九政府時代的總統府發言人陳以信今天表示，台灣陸委會主委陳明通日前在華府演說大談中華民國以及民族沈痛的記憶，與他在台灣的發言不同，明顯內外有別，感覺上是來說給美國人聽的，表示蔡英文總統還在努力維持現狀。

由藍營支持者成立的華府智庫「台美關係研究中心」今天舉行2018華府論壇暨研討會，由陳以信主談兩岸關係，曾任第9屆中國國民黨青年團總團長兼中央常務委員的林家興探討統獨議題。

陳以信說，在民進黨主政下，由於不承認「九二共識」這四個字，兩岸退化成兩組單方面的關係。北京變成軟得更軟，硬得更硬；台灣也在自己做自己的。蔡政府的兩岸政策在中國片面宣佈M503新航線後開始轉變，指責北京單方面破壞兩現狀，一個風險是兩岸關係有可能退回到2002年前總統陳水扁的時代。

在回答聽眾提問題美中台應避免做哪些事讓情況惡化時，陳以信建議，中國大陸不要一直否認中華民國存在的事實，最好正式宣佈放棄武力犯台。美國的安全保障使台灣有信心進行兩岸談判，是兩岸關係提升的基礎，美國不應把台灣當棋子。至於台灣方面，不要把兩岸和平穩定當成是天下掉下來的禮物，也不要把美國對台灣的安全承諾無限放大。

陳以信並建議蔡英文飛一趟太平島，比出訪邦交國或過境美國更能抓住國際焦點，因為台海與南海是美中關係的修昔底德陷阱，2個都包括台灣，台灣掌握了中國大陸對南海主張的根據，這個議題的論述屬於中華民國，蔡英文會了解太平島是中華民國的寶貝。

目前還在紐約大學攻讀碩士的林家興則語出驚人地表示，下一屆台灣總統人選他最看好鄭文燦，其次是朱立倫，因為他們有治理能力。

林家興說，他們這些解嚴後出生的新世代雖然國族認同不一樣，但很多朋友願意放下藍綠或統獨的爭執，一起為共同的社會議題和公共政策努力，對藍綠惡鬥也很厭惡。

他並痛批國民黨腐敗的舊文化和派系利益使年輕人只有在黨外努力，才能重建國民黨的理念、論述和遠景，與民進黨等各政黨競爭，他靠海外募款也將成立自己的智庫，不依賴國民黨的金援。