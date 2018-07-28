美國再開戰場？外媒爆川普最快8月轟炸伊朗

澳媒爆美國最快在8月轟炸伊朗核設施，遭美澳政府全盤否認。圖為美國總統川普。（美聯社）

2018-07-28 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普5月片面宣布退出伊朗核協議，使得美伊關係迅速惡化，雙方近來頻頻隔空叫陣，甚至把「戰爭」一詞搬上檯面。有外媒驚爆，川普已準備好在8月下令轟炸伊朗。

《澳洲廣播公司》（ABC）引述政府人士說法，指他們相信美國準備好轟炸伊朗的核子設施，最快在下個月執行，澳洲將扮演協助角色，幫美國辨認攻擊目標。但資深官員強調，提供資訊、影像等情報，只是要讓政府與盟友能夠了解現況以便做出決定，與實際投入轟炸行動所代表的意義不同。

但這樣的傳言遭到美、澳一致否認，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，他沒有理由相信美國正準備採取軍事行動，「川普雖然向全世界清楚表達他的觀點，但這樣的謠言，並不是從我、外交部長、國防部長或參謀總長的諮詢中得出」，美國防部長馬提斯（James Mattis）也反駁這樣的傳言，直言不知澳洲媒體是從哪得來的消息，強調有關美國準備轟炸伊朗的說法純屬虛構。

川普除了退出伊朗核協議，還對其祭出經濟制裁，封鎖伊朗石油出口。伊朗不甘示弱，重啟用於生產濃縮鈾的伊斯法罕核電廠，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）近日更警告美國別再「玩獅子的尾巴」，否則將會後悔，川普則反嗆伊朗「不要再威脅美國」。