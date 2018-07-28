MeToo在中國被迫變成「米兔」 受害女性遭受打壓

中國政府強力打壓「#MeToo」運動。圖為爆出教授性侵學生的北京大學。（歐新社）

2018-07-28 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕「#MeToo」運動席捲全球，許多受到性騷或性侵的女性紛紛站出來發聲，但中國政府對此卻強力打壓，帶有「#MeToo」標籤的貼文屢屢受到審查，為此網民們只好使用諧音「米兔」代替，避免揭露性侵事件的文章遭到下架。

據《CNN》報導，中國女性本月開始在網路上流傳一份名單，裡頭記載著不少涉嫌性騷的知名男性，於此之前，「#MeToo」運動在中國大學校園內率先出現，尤其是北京大學中文系前教授沈陽，被踢爆20年前性侵女大生高岩並導致高女自殺，激起群眾的義憤填膺。

北京大學外國語學院四年級學生岳昕為此發起了請願運動，希望學校重新調查此事，但校方卻退回了她和同伴的請願書，這樣的結果讓社會大眾相當憤怒。雖然已經有了民怨，但在中國若要持續揭露性侵或性騷犯，仍然有相當大的困難，「#MeToo」文章經常遭到官方封鎖，那些挺身而出的女性面臨著層層阻力。

例如一名曾指控國家電視台男主播的女性在網路上透露，警方要求她撤回指控，因為該男子對社會有巨大且積極的影響。在另一起事件中，香港導演Sharon Lam表示，她遭到海南航空公司實習飛行員的襲擊，對方闖入她的酒店房間並爬上她的身體。

當Sharon Lam報案時，警方不想受理，甚至恐嚇地說要將她送辦。海南航空得知此事後竟也向Sharon Lam施壓，宣稱訓練飛行員的費用十分昂貴。此案爆出後，海南島海口警方不得不對外說明處理狀況，目前已將27歲的海航員工依強姦未遂罪嫌逮捕。