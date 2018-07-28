貿易戰藏殺招？中網友擔憂美國可讓中國「斷網」...

美國斷網中國的可能性在中國網路上發酵，但專家認為可行性不高。圖為示意圖。（法新社）

2018-07-28 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰打得火熱，外界都在看雙方會使出什麼樣的招數逼對方就範。中國網路近日出現一種說法，認為掌控全球網路的美國要是狠下心來，有能力讓中國「斷網」，令許多網友相當憂心，但有專家指出，雖然理論上辦得到，但在實務面上並不可行。

綜合外媒報導，中國網友之所以會有如此擔憂，源於美國國會在今年6月11日正式廢除網路中立性原則（Net neutrality），解除施加在網際網路服務營運商的諸多限制，對如何提供網路將有更多決定權，但也引發營運商獨大、壟斷的疑慮。

有言論指出，控制全球網域域名的根網域名稱伺服器，13組中有10組設置在美國，只要美國下定決心，便可輕易癱瘓中國網路，還提到美國曾在政府授意下，用此招對付伊拉克、利比亞，讓伊拉克域名.iq在網路上蒸發。

香港《蘋果日報》引述電腦保安研究員賴灼東說法，理論上美國確實可以關閉根網域名稱伺服器讓中國斷網，但以現實面來看很難成立，因為這牽涉到龐大的經濟利益，且也等同切斷美中間的聯繫，與中國有商業往來的美國本土企業也會受到打擊，中國亦能透過其他地方的鏡像伺服器維持運作。

雖然「斷網」可行性不高，賴灼東認為，美國若真有心要為難中國，大可減慢中國網路的數據流量速度，使包括網購、電子商務等商業活動受到影響，讓營運成本上升，造成經濟損失。

另據《觀察者網》報導，北京市工程研究中心主任毛偉說明，即便美國真的切斷伺服器，中國網友仍能訪問中國網站，反而是外國網友會被擋在門外，且雖然全球根域名伺服器幾乎集中在美國，但一般人登入網站都是透過網路營運商在本地設置的DNS域名伺服器，已很少直接使用根域名伺服器，加上全球現在透過任播技術大量架設鏡像伺服器，中國可以用自己的鏡像伺服器來運作，不必使用國外的根域名伺服器。