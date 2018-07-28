30年首見！金錢豹現蹤熊貓棲地 專家：不構成威脅

花豹首度現蹤四川熊貓棲地。（擷取自微博）

2018-07-28 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川臥龍自然保護區25日對外公布，指首度在園區內拍到一隻大型貓科動物的身影，經鑑定後確認是俗稱金錢豹的花豹，這是熊貓棲地30年來首度觀測到花豹行蹤，專家認為，花豹的存在應不會對熊貓生存構成威脅。

根據《新華社》報導，四川臥龍大熊貓棲地過去曾出現雪豹、豺、狼等肉食性哺乳類動物，但花豹還是頭一遭，這也擠下雪豹成為當地出現過體型最大的頂級獵食者。園方表示，由於雪豹與花豹這種頂級獵食者需要廣大的棲地與足夠數量的獵物資源才得以生存，代表當地的生態系統運作地相當健全。

園方公布影片指出，這次珍貴的影片由定點紅外線攝影機錄下，畫面可見，這隻大貓有韻律地擺動著身軀，身上斑點燦然可見，毛色看起來相當正常，代表其健康狀態相當不錯。雖然攝影機僅拍到牠的後背部與尾部，但專家透過畫面鑑定後，根據高辨識度的花紋與體態，確認這隻大型貓科動物正是俗稱金錢豹的花豹。

民眾憂心，棲息地有花豹這種頂級獵食者出沒，將導致熊貓的生存出現隱憂，但專家指出，花豹與熊貓棲地的海拔高度雖然相近，但熊貓是食肉目熊科的動物，成年後的巨大體型與力量讓牠很難遇到自然天敵，花豹並不足以對其構成威脅。