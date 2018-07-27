中國江西警破獲6噸假藥 膠囊內全是麵粉

假藥膠囊內全是麵粉。（取自微博）

2018-07-27 23:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在中國黑心疫苗鬧得滿城風雨之際，江西省警方近日再度破獲一宗假藥案，包括孕婦和老年人服用的藥品在內，膠囊內竟全部填充麵粉，遭警方扣留的假藥和原料總計達6噸，非法所得超過1400萬人民幣（約6380萬台幣），也已遭凍結。

綜合中國和香港媒體報導，江西吉水縣公安局治安大隊年初透過一張快遞單上的地址，在該縣文峰鎮一間診所內，查獲老年人服用的「金易通丸」、「風濕骨友靈」、「特效筋骨康」和孕婦常服用的「葉酸」等藥品，經檢測後發現裡頭全是麵粉，立刻成立專案組向藥品源頭追查，發現上述藥品均是從河南省鄭州市，透過快遞郵寄至吉水縣。

經過多月調查，江西警方上月24日大致確定假藥製造地點是在鄭州滎陽市賈峪鎮的某村，並鎖定王某山為主要嫌犯，進而查出王某山及其兒子均曾因涉嫌生產、銷售假藥遭公安機關逮捕。本月8日，吉安警方跨省進入河南逮人，在當地警方配合下，成功直搗假藥工廠，逮捕王某山和王某芝等二人，並將他們押送回吉水進行調查。

警方在現場查扣所有製藥設備、假藥成品、半成品和原料等，膠囊內一樣全是麵粉，總重量粗估超過6噸，需要出動兩輛大貨車才能運回江西，目前案件仍持續偵辦中。