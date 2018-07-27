南韓燒7.4兆推新軍改案 陸軍4年內裁掉11.8萬人

2018-07-27 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部今（27）天對總統文在寅呈報軍改內容，預計在2022年將刪去76個將軍職位，陸軍並裁掉11.8萬人，同時將役男役期縮短2個月至3個月，總預算為270.7兆韓元，折合台幣約7.4兆元。

根據《韓聯社》報導，目前南韓共有436位將軍，將逐年裁撤人數，在2022年可望剩下360位將軍，陸軍共會裁去66名將軍，空軍與海軍則各裁掉5名將軍；裁軍方面，南韓目前共有61.8萬人服志願兵役，空軍、海軍戰力不變，陸軍要在4年內裁掉11.8萬人。

南韓國防部指出，目前共有275萬常備役兵力，由這些兵力所組成的動員預備軍，將由130萬裁撤至95萬，女性幹部的人數將由1萬970人在4年內提升至1萬7043人，調高3.3個百分點；義務役期方面，陸軍、海軍將由21個月役期下調至18個月，空軍則從24個月下調至22個月。

南韓軍方提到，新役期政策適用於目前正在服役的役男，所有的軍改方案費用，自2019年算起到2023年，共需270.7兆韓元，其中，國防改善費因進口高級軍事設備，就需支出94.1兆韓元（約台幣2.6兆元），而戰略運營費則為176.6兆韓元（約台幣4.8兆元），軍改實施日期擇期公布。