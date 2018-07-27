棄罌粟改種玫瑰 阿富汗農民生活變更好

阿富汗自2007年起，與德國聯合推行「楠格哈爾的玫瑰」的計劃，協助當地農民從罌粟花改種玫瑰花。（法新社）

2018-07-27 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗楠格哈爾省（Nangarhar）過去曾是全國第六大生產罌粟的省份，如今農民在德國的資助下，遍地改開滿玫瑰花。花農們也表示感謝，「種植玫瑰好處多，既能賺到錢，又不會費時費力。」

綜合外電報導，阿富汗自2007年起，與德國聯合推行「楠格哈爾的玫瑰」的計劃，協助當地農民從罌粟花改種玫瑰花，以製作香水或精油外銷。阿富汗玫瑰公司的代表阿格（Khan Agha）表示，玫瑰花比罌粟花容易照顧，且壽命長達30至50年，不像罌粟每季都要重新種植。目前已有超過800名農民受惠。

其中農民賽白（Sapai）補充，「計劃會提供幼苗和工具，第一年沒有收成的話還會補貼我們。」賽白現在有600顆玫瑰樹，每年可收成的玫瑰花瓣達1200公斤。另外一名農民沙曼（Shah Zaman）則認為，不再種植罌粟，讓他感到心安理得，「人們以前種植罌粟，是違反伊斯蘭法的。種植玫瑰相比之下好處多，既能賺到錢，又不會費時費力。」

當局正努力提倡「製造香水而非戰爭」，過去經常為了罌粟花土地爆發戰爭衝突的楠格哈爾省，現在玫瑰計畫不僅得到農民好評，當地毒癮問題也正逐漸縮小。

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