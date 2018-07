痛斥執行程序「荒唐」 VLC多媒體App封殺華為手機

2018-07-27 22:10

〔即時新聞/綜合報導〕知名多媒體播放器開發商「VLC」25日在推特上宣布,中止使用華為(HAUWEI)手機用戶從Google Play中下載軟體,「VLC」甚至痛罵華為手機的應用程式「荒唐」,讓用戶沒辦法正常聽音樂。

多媒體播放器開發商「VLC」在推特中,貼出華為手機用戶在線上反應的使用問題,全部的用戶都反應華為手機在關掉螢幕,或是進入螢幕保護程式時,用「VLC」播音樂就會中斷,但用戶們通常不認為是手機商出錯,均紛紛至Google Play的「VLC」軟體開發商留言處給予負評。

「VLC」在推特指出,華為內建的「荒唐」應用程序,會刪除所有在背景運作的App,只有華為自家開發的App能夠安然執行背景程序,所以「VLC」決定不讓華為手機能夠下載多媒體播放App,「VLC」將此消息同時標註華為官方推特,以昭告封殺訊息。

「VLC」昨(26)日表示,已收到華為連絡訊息,對方希望能夠共同為此找到解決方案,因此可能將在接下來數週內,由華為發布手機更新。

「VLC」推特全文

We finally got an answer from Huawei.

We hope to find a solution on this, in the next few weeks... https://t.co/8YWU3uHBvZ