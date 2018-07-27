父母反同婚沒關係 她願意當「媽」見證婚禮

莎拉（Sara Cunningham）圖（中）因有感於有些同志婚姻不被家長接受，因而發起代替家長出席婚宴的想法，以彌補同志婚姻可能沒有長輩出席的遺憾。（圖擷取自Sara Cunningham Facebook）

2018-07-27 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕有些父母無法接受孩子為同性戀者，而拒絕參加孩子的婚禮，有鑑於此，美國54歲女子莎拉（Sara Cunningham）發起代替家長出席婚宴的想法，不僅收到許多「紅色炸彈」，也彌補了同志婚姻可能沒有長輩出席的遺憾。

綜合外電報導，身為牧師的莎拉在兒子出櫃後一直很困擾，困擾的原因不是因為兒子同性戀，而是周遭親友的閒言閒語以及歧視的嘴臉，甚至有的還詛咒她兒子會下地獄，這對信仰虔誠的莎拉來說十分痛心。

直到2014年，莎拉和丈夫陪伴兒子參加同志大遊行，第一次與LGBTQ（同性戀社群）的人們接觸，實地體驗遊行和了解他們的訴求後，莎拉才了解到「地獄說」是有多麼愚蠢，因此下定決心支持同性戀者。

隔年，莎拉再次參加同志遊行時，在身上掛了一個牌子寫著「免費媽媽擁抱」（Free Mom Hugs）。莎拉表示，有個女孩和她擁抱完後崩潰大哭，說自己出櫃後，已經有4年沒和媽媽擁抱了。這些話讓莎拉很有感觸並指出，如果宗教信仰和同性戀孩子讓某些媽媽們很掙扎的話，那她願意在婚禮上站出來代替她們的角色。

於是莎拉近日在臉書上寫道：「如果你需要一位母親參加同性婚禮，而你的親生母親不答應，請打給我，我會在那裡。」然而，這則貼文引發大量回響，吸引千則留言與分享，大多網友都表示感動，並也支持他的善行。

Sara Cunningham貼文：