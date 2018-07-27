「相距38萬4400公里的鄰居」 烏鴉和月亮相對望掀討論

照片以「相距38萬4400公里的鄰居」為題發佈在推特。其充滿想像空間的浪漫構圖與饒富詩意的照片註解，立刻在推特引起瘋狂討論。（圖取自推特帳號《空中テント△》）

2018-07-27 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名攝影愛好者日前拍了一張烏鴉與月亮藉由錯位互相對望的照片，照片以「相距38萬4400公里的鄰居」為題發佈在推特。其充滿想像空間的浪漫構圖與饒富詩意的照片註解，立刻在推特引起瘋狂討論。

綜合媒體報導，推特帳號《空中テント△》的主人是一名住在埼玉縣22歲的年輕人，本身就是喜歡拍攝烏鴉的他，本月23日傍晚6時30分左右，在下班回家的路上，正巧看見烏鴉停在電線上，烏鴉的左邊則是昏暗的月亮。便立刻用單眼相機捕捉了難得的畫面。

月球距離地球遠有38萬4400公里之遙，但透過巧妙的錯位構圖，使得昏暗高掛的月球像是與烏鴉一同在電線上休息般，而烏鴉正張著嘴轉頭和月亮對話。

照片上傳推特之後，引來大批網友討論轉發，有網友表示，「標題和照片都很出色」、「驚人的構圖」等，截至27日，轉發已經超過4萬人。

照片作者表示，平常就很喜歡烏鴉；正巧看到烏鴉和月亮，萌生了「平常美有機會接觸的對象正在聊天」的想法。

照片在被大批網友轉發後，作者表示，不管是批評還是讚美，都很高興，未來會繼續拍攝能讓人有所感觸的照片。