中美貿易大戰 歐洲意外賺到觀光財

近日中美貿易戰打得火熱，不只中、美的商貿活動受到影響，歐洲竟意外得到更多來自中國的旅客量，不少中國遊客因為對美反感，轉而選擇到歐洲旅行。圖為中國旅客在法國羅浮宮觀光。（路透）

2018-07-27 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日中美貿易戰打得火熱，不只中、美的商貿活動受到影響，歐洲竟意外得到更多來自中國的旅客量，不少中國遊客因為對美反感，轉而選擇到歐洲旅行。

根據《路透》報導，由於中美貿易戰的升溫讓中國旅客去美國旅遊的意願降低，前去歐洲的中國遊客量意外地大增，中國今年7、8月欲前往歐洲的旅遊訂單量，較去年同期增加了4%。

相反地，因為美國總統川普對於中國的態度相當強硬，且頻頻出現排外言論，讓中國對美產生反感，中國旅客欲前往美國旅遊的訂單，今年截至本月22日，與去年同期相比，少了超過9%。

根據聯合國世界旅遊組織（United Nations World Tourism Organisation）的數據，中國是全球最大的國際旅遊消費國，去年出國旅遊的人次就多達1.43億，全球市場研究公司益普索（Ipsos）今年5月調查超過3000名中國人的結果指出，未來1年內，有3分之2的中國人有增加旅遊預算的計畫，中國的國際旅遊消費還有成長的可能性。