台商失智流落街頭 她感念當年恩情默默照顧他2年

2018-07-27 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名台商早年到中國經商多年，近年來不幸患上失智症，身無分文，又沒親人在側，只能流落街頭。一位曾受這名台商幫忙的女員工在街頭上偶遇他，感念他當年的幫忙，就默默地照顧這名台商2年。直到最近台商終於能夠回台灣，女子仍舊擔心的淚送他回台。

根據中媒報導，今年62歲的劉震國年輕時到四川成都經商，並擔任一家保險公司的總顧問。當時底下一名專門跑業務的女員工王英因為工作操勞，身體累出病，於是她一度想辭職。但是劉震國把王英留下來，因為王英的工作態度令他十分讚賞，為了王英的身體著想，劉震國將王英轉調內勤職位。雖然後來王英離開了那家公司，但是劉震國的知遇之恩，她永遠都記得。

2016年5月的某日，王英在路上看到一名雙眼無神、披頭散髮的老人家，認出來他就是當年幫過自己的劉震國。經過了解後，得知劉震國早已患上失智，加上身無分文，被房東趕了出來，才落得如此下場。王英默默替劉震國租了一個小住處，一有空就送食物過去，幫他打掃家裡。即便照顧一個失智老人給王英的生活帶來極大不便，「但是在我最艱難的時刻，他給過我機會！」。

今年4月，成都市台辦找到了劉震國在台灣的親人，但是對方表示因為私人原因不想接他回台。幾經波折，終於在5月底，台北一家社福機構願意照顧劉震國，讓他回故鄉台灣。

本月24日下午，劉震國要上飛機前，王英一路陪著他到機場。送別的那一刻，她哭紅雙眼，看著劉震國離去的身影，「明明一直很希望能送他回去，現在卻...」，王英一度哽咽，表示台灣的照護條件一定比自己照顧還來得好，並衷心希望劉震國到台灣後能夠安享晚年。