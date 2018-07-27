進口運動器材助北韓 國際奧會提議遭美國擋下

2018-07-27 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕國際奧林匹克委員會（IOC）日前要求聯合國制裁委員會，允許將運動器材運往北韓以備戰奧運一案，昨（26日）遭美國擋下。

綜合媒體報導，為遏止北韓核武及彈道飛彈計畫，聯合國安理會自2006年以來，已陸續對北韓祭出制裁，如禁止奢侈品進口北韓及限制石油運輸等。其中，運動休閒器材雖包含在「奢侈品」清單內，但仍處於「灰色地帶」。

距2020奧運僅剩不到2年的時間，為協助北韓選手備戰賽事，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）本月3日要求聯合國制裁委員會，允許將運動器材運往北韓，不過卻遭美國擋下。美駐聯合國代表昨向聯合國安理會成員表示，美國雖對朝鮮無核化的前景保持樂觀，但基於制裁規定，且尚未看見北韓採取具體措施實現無核化，美國因此反對該項提議。據消息人士指出，美國是唯一一個提出反對意見的國家。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本月20日，在聯合國安理會會議上，呼籲各界持續支持對北韓的全面性制裁。蓬佩奧認為，只有施加最大的壓力給北韓領導人金正恩，才能使他履行6月「川金會」答應致力於朝鮮半島非核化的承諾。

不過，國際奧委會並未立即回覆美國的該項請求。按程序，國際奧委會作出抉擇的時間，將於8月1日下午截止。