迪士尼跟上「限塑」 最晚明年中全面禁用塑膠吸管

2018-07-27 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕在經營遊樂園與影視作品方面都聞名全球的迪士尼公司，昨日宣布將在明年上半年，停用企業內所有的一次性塑膠吸管與塑膠攪拌棒。

綜合外電報導，迪士尼昨日透過新聞發布會表示，他們將跟上全球限塑的腳步，在2019年中旬以前，讓全球迪士尼的據點都不再使用一次性塑膠吸管與塑膠攪拌棒，「每年將會減少超過1億7500萬支的塑膠吸管、1300萬支塑膠攪拌棒的用量」。

在迪士尼宣布限塑之前，國際知名企業星巴克與萬豪酒店都已分別宣布要在2020年、2019年前，禁止使用一次性塑膠吸管。