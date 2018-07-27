北加州惡火時速96公里延燒 居民竄逃

火勢吞噬整棟房屋。（美聯社）

2018-07-27 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕北加州27日再度發生野火肆虐的慘劇，目前卡爾火災（Carr Fire）有3個小鎮慘遇祝融之災，而卡爾火災以每小時96.5公里的速度快速延燒，已經延燒到人口多達9萬2000人的雷丁市，1名推土機工人和3名消防員被發現不幸罹難，遭到波及的房屋不計其數。

據《美國廣播公司》報導，加州森林及防火局（Cal Fire）發言人斯科特·麥克林（Scott McLean）指出，從週一開始的大火在週四晚上高溫乾燥的條件火勢增加了3倍，大火摧毀了沙斯塔、凱西克、沙加緬度後，以前所未有的速度延燒到了雷丁市西部，火勢及爆炸威力足已推翻車輛，目前已派遣消防員至火災各處，但救援行動將以「疏散居民」為主，滅火為輔，協助受災戶大規模撤離。

毫無預警的卡爾火災讓居民措手不及，造成長達數十公里的交通堵塞，現場十分混亂。在救災過程中消防員發現而KCRC-TV的1名記者甚至在現場報導當場窒息昏倒，麥克林將這場大火形容為「一場戰鬥」，而衛生所人員也到各個受災戶協助居民撤離。

當地的梅西醫療照顧中心（Mercy Medical Center）發言人孟賈（Mike Mangas）表示，醫方將會立即疏散5名在加護病房的早產兒，送往其他安全的醫療機構，同時準備疏散家護病房的重症病患。另外有幾名燒傷患者被送入急診室，但大部分在急救後便會立即撤離。

大火因乾燥高溫氣候持續快速延燒。（美聯社）

消防員不畏大火持續搜救。（法新社）

北加州因卡爾火災染成橘紅色。（法新社）