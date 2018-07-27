魯會燦出殯驚人一幕 南韓國會清潔阿姨都來送他一程

南韓國會議員魯會燦出殯，國會清潔阿姨都來送他一程。（圖擷自「南韓工會聯合會」臉書）

2018-07-27 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會議員、左翼在野黨「正義黨」黨鞭魯會燦，被懷疑收取5000萬韓元（約新台幣135萬元）非法政治獻金後，於23日跳樓自殺，留下遺書坦承收受4000萬韓元（約新台幣108萬元）但否認有對價關係，並痛陳自己玷汙了黨，必須向人民道歉和承擔責任。魯會燦今（27日）出殯時，出現驚人一幕在韓國網路上瘋傳，那就是國會清潔阿姨都來送他一程。

綜合韓媒報導，魯會燦於遺書中表示，2016年3月他在兩個不同的場合裡，一共收到了4000萬韓元，但他沒有向金主保證任何有利的回報。魯會燦寫著，他後來才知道自己應該採取適當的程序來收錢，但當時他卻沒有做，這是多麼愚蠢和可恥的行為，他必須要為此負上責任。

7月24日，魯會燦去世後的第二天，靈堂湧進不分老少和政治光譜的哀悼者，許多民眾似乎無法接受魯會燦的自殺，因為和南韓政治界過去的事件相比，他的收賄疑雲只不過是相對較小的醜聞。有民眾透露，也許魯會燦把自己當成純潔乾淨的白色襯衫，即使有一個小小的斑點也是被玷污了。

魯會燦的葬禮今天（27日）舉行時，國會清潔阿姨們站在出殯路上哀戚地送他最後一程，有些人忍不住哭了出來。原來工運出身的魯會燦，在2016年南韓國會因大樓空間不足，要收回清潔工人使用的公共休息室時，他主動跳出來把黨內的辦公室分給清潔阿姨。從韓國工會聯合會發布的照片中，可以看到阿姨們在魯會燦出殯時一路陪伴。

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