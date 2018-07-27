GG了！亞馬遜臉部辨識系統 誤認美議員成罪犯

2018-07-27 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國公民自由聯盟（ACLU）當地時間週四，為測試美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）推出的臉部辨識系統「Rekognition」，將美國國會議員的官方照片，與警方拍攝的罪犯照比對，結果竟有28名議員被辨識成罪犯。

綜合外媒報導，該聯盟建立一個臉部數據，並取用警方逮捕犯人後，拍照建檔的資料庫，共2.5萬張公開照片，再拿參、眾兩院共535為議員的官方照片，用「Rekognition」比對，結果顯示，有28名議員被誤認成犯人，其中，包括該國民權領袖路易斯（John Lewis）在內的6名國會非裔議員連線（Congressional Black Caucus）成員。

公民自由聯盟為此寄信給亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），內容說明該系統有40％出錯率發生在非裔議員身上，即使他們僅占國會議席的20％。

此外，該盟也以此凸顯這款臉部辨識的缺陷，表示，美國政府若使用人臉辨識，不僅將加深歧視，亦能監控、嚴查有色人種、移民與社運人士，造成的傷害恐難平復。

亞馬遜對此回應，若ACLU遵循最佳的準確度設定方式，結果很可能就不同，他們也補充，對於影像和影片分析可能讓世界更美好，感到滿足興奮。