中國軍機闖防空識別區 南韓F-15K緊急升空

2018-07-27 14:26
中國軍機闖入南韓防空識別區，韓軍派出F-15K伴飛。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方指出，一架中國軍機今日上午進入防空識別區，軍方隨即派出戰鬥機伴飛。
根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部今日表示，中國一架疑似是運-9偵察機的軍機，於當地時間上午7點10分左右從蘇岩礁西南方進入南韓防空識別區（KADIZ），韓軍發現後緊急出動F-15K戰鬥機伴飛，並發送示警廣播等SOP，中國軍機最後在11點27分左右離開。
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中國軍機闖入南韓防空識別區，韓軍派出F-15K伴飛。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方指出，一架中國軍機今日上午進入防空識別區，軍方隨即派出戰鬥機伴飛。
根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部今日表示，中國一架疑似是運-9偵察機的軍機，於當地時間上午7點10分左右從蘇岩礁西南方進入南韓防空識別區（KADIZ），韓軍發現後緊急出動F-15K戰鬥機伴飛，並發送示警廣播等SOP，中國軍機最後在11點27分左右離開。