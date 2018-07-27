日學者發現蹊蹺 731部隊軍醫博士學位恐遭撤

日本惡名昭彰的731部隊，曾於二戰時期執行一系列殘酷的人體實驗。（擷取自YouTube）

2018-07-27 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕二次大戰時期，日軍惡名昭彰的「731軍醫部隊」曾在中國東北進行殘酷的人體實驗，日本學者團體26日表示，該部隊軍醫所寫鼠疫相關論文疑涉及人體實驗，要求當時授予該軍醫醫學博士的京都大學（時為京都帝大）查證真相，若屬實則應撤銷其學位。

根據《共同社》報導，京都帝大醫學部畢業的陸軍軍官少佐平澤正欣，於二戰時期撰寫《狗蚤的鼠疫媒介能力》論文，平澤正欣於1945年5月提交論文後即告戰死，並在同年9月被授予醫學博士學位。

提出疑義的學者團體發現，平澤在論文附錄「特殊實驗」項目中記錄道，實驗中的猴子「自述頭痛、發高燒、食慾不振」，學者團體質疑，猴子不會「自述」頭痛，且論文附上的體溫表中有多處不合理之處，因而強烈懷疑平澤所謂的「特殊實驗」即為人體實驗。

對此，專職學術倫理項目的京都大學副校長野田亮表示，將嚴肅對待此指控，並與學校高層研究處理辦法。滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫直言，若人體實驗的指控屬實，該實驗報告便涉及捏造且嚴重違背倫理，有關單位應盡速進行相應舉動，以修正問題。