英國國會公布報告 未來熱浪恐成常態、年死7000人

高溫熱浪襲捲全球，英國、日本都有多人因炎熱中暑，甚至死亡。（法新社）

2018-07-27 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕北半球近日受熱浪襲擊，許多國家紛紛測得破紀錄高溫，英國國會環境審計會援引英國氣象局公布的數據指出，若政府未制定適應氣候變化的相關計畫，致死性熱浪將在2040年夏天成為常態，2050年後，英國每年因夏季高溫而死的人數將超過7000人。

根據英國廣播公司（BBC）報導，環境審計委員會週四（26日）公布一份報告表示，持續暴露在較高氣溫的環境下，將導致人們死於心臟、腎臟或呼吸系統疾病的風險增加，特別是年紀較大的民眾，而在英國人口高齡化的狀況下，夏季熱浪將成為致命性災害，進而導致部分民眾死亡。

這份報告援引英國氣象局的說法做為專業背書，稱在2040年時，英國夏季高溫可能會常態性地超過38.5度，到了2050年時，每年更將發生超過7000起與熱傷害有關的死亡事件，其中多數受害者為高齡人士。國會議員強調，政府若不因應氣候變遷而制定醫療、環境等相關法案，氣象局警告的未來恐會成真。

英國近日高溫持續飆升，氣象局預測，當地週五氣溫可能會超過38.5度，刷新歷年高溫紀錄，受此高溫影響，英國月初曾發生行人的腳掌被熱到融化的柏油路「吞噬」的誇張案例，所幸最終並無大礙。