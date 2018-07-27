台裔學者歐陽文津 獲選英國國家學術院院士

2018-07-27 12:50

〔中央社〕倫敦大學亞非學院（SOAS）阿拉伯語與比較文學學系教授歐陽文津，獲選英國國家學術院院士，是首位獲此殊榮的台裔學者。

英國國家學術院成立於1902年，是英國國家學術機構，支持人文與社會學科研究，每年選出領域內的傑出學者，給予院士資格，表揚、認同並支持他們在人文與社會相關學科的高度成就。

英國國家學術院20日發布新聞稿表示，英國國家學術院今年度從英國各大學選出52名院士，另有20名院士選自於美國、澳洲、荷蘭、德國、匈牙利、義大利與法國的大學學者，共72名院士獲選，創下英國國家學術院成立116年以來，獲選人數最多的紀錄，將加入1400多名優秀學者行列，成為英國國家學術重心。

SOAS發布新聞稿表示，歐陽文津與藝術史教授斯克里奇（Timon Screech）獲得2018/19年度的英國國家學術院院士（FBA）資格。

SOAS指出，歐陽文津研究領域涵蓋阿拉伯文學、比較文學、世界文學以及絲路，著作包括Literary Criticism in Medieval Arabic-Islamic Culture: The Making of a Tradition（1997年）、Poetics of Love in the Arabic Novel （2012年）、Politics of Nostalgia in the Arabic Novel（2013年），她同時也是期刊「中東文學」（Middle Eastern Literatures）主編，以及SOAS編輯委員會成員。

歐陽文津對於獲選為英國國家學術院院士表示「非常興奮」，期待與英國國家學術院更進一步合作。

英國國家學術院院長康納丁（David Cannadine）表示，他很高興地歡迎今年加入國家學術院、才華洋溢的新成員。他們當中有歷史學家和經濟學家，神經科學家和法律理論家等，為團隊帶來了廣泛的專業知識、見解和經驗。