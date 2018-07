台裔學者歐陽文津 獲選英國國家學術院院士

2018-07-27 12:50

〔中央社〕倫敦大學亞非學院(SOAS)阿拉伯語與比較文學學系教授歐陽文津,獲選英國國家學術院院士,是首位獲此殊榮的台裔學者。

英國國家學術院成立於1902年,是英國國家學術機構,支持人文與社會學科研究,每年選出領域內的傑出學者,給予院士資格,表揚、認同並支持他們在人文與社會相關學科的高度成就。

英國國家學術院20日發布新聞稿表示,英國國家學術院今年度從英國各大學選出52名院士,另有20名院士選自於美國、澳洲、荷蘭、德國、匈牙利、義大利與法國的大學學者,共72名院士獲選,創下英國國家學術院成立116年以來,獲選人數最多的紀錄,將加入1400多名優秀學者行列,成為英國國家學術重心。

SOAS發布新聞稿表示,歐陽文津與藝術史教授斯克里奇(Timon Screech)獲得2018/19年度的英國國家學術院院士(FBA)資格。

SOAS指出,歐陽文津研究領域涵蓋阿拉伯文學、比較文學、世界文學以及絲路,著作包括Literary Criticism in Medieval Arabic-Islamic Culture: The Making of a Tradition(1997年)、Poetics of Love in the Arabic Novel (2012年)、Politics of Nostalgia in the Arabic Novel(2013年),她同時也是期刊「中東文學」(Middle Eastern Literatures)主編,以及SOAS編輯委員會成員。

歐陽文津對於獲選為英國國家學術院院士表示「非常興奮」,期待與英國國家學術院更進一步合作。

英國國家學術院院長康納丁(David Cannadine)表示,他很高興地歡迎今年加入國家學術院、才華洋溢的新成員。他們當中有歷史學家和經濟學家,神經科學家和法律理論家等,為團隊帶來了廣泛的專業知識、見解和經驗。