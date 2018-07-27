敬禮！第二次世界大戰女飛行員 101歲辭世

第二次世界大戰英國女飛行員艾利斯（Mary Ellis）日前與世長辭，享嵩壽101歲。（美聯社）

2018-07-27 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰英國女飛行員艾利斯（Mary Ellis），在戰爭期間於英國航空運輸附屬機構（ATA）服役，駕駛噴火戰鬥機和轟炸機送到前線戰場，日前與世長辭，享嵩壽101歲。

據《CNN》報導，艾利斯是在聽到廣播廣告後，於1941年加入了ATA。她在4年內飛行了大約1000架飛機，包括400架噴火式戰鬥機和47架惠靈頓轟炸機。戰爭結束後，她搬到了英國南部的懷特島，從1950年到1970年管理當地機場。

艾利斯1961年與飛行員唐（Don）結婚，並與他一起生活，直到2009年唐撒手人寰。艾利斯是二戰期間為數不多的女飛行員，她回憶自己起飛前，總是有很多人站在旁邊睜大眼睛看。

艾利斯曾透露，她駕駛第一架噴火戰鬥機時，幫她設置降落傘的男子好奇地詢問「妳之前飛過多少次？」艾利斯回答「沒有，這是第一架」，結果男子當場嚇傻從機身上掉了下來。

被問及最喜歡飛哪款飛機時，艾利斯說，「眾所周知，噴火戰鬥機是一架令人愉快的飛機，飛行它絕對是太棒了。」艾利斯逝世後，航空界紛紛致意哀悼，歷史學家斯諾（Dan Snow）則說，艾利斯是英國最偉大的飛行員之一。