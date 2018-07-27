瑞典野火蔓延 軍方出動戰鬥機「轟炸滅火」

瑞典空軍出動第17中隊JAS-39獅鷲戰鬥機飛往災區，對持續燃燒超過2週的森林投放一枚500磅GBU-49雷射導引炸彈（擷取自YouTube）

2018-07-27 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕嚴重熱浪近期襲捲北半球，許多歐洲國家陸續發生致命森林大火，為撲滅熊熊火勢，各國可說是出盡奇招，瑞典當局派出戰鬥機對陷入火海的森林進行轟炸，欲將災區的氧氣瞬間燃盡，以達滅火目的。

綜合外媒報導，瑞典中部地區部分森林近期遭野火吞噬，火勢持續蔓延，讓前往滅火的消防隊陷入險境。瑞典空軍出動第17中隊JAS-39獅鷲戰鬥機飛往災區，對持續燃燒超過2週的森林投放一枚500磅GBU-49雷射導引炸彈，炸彈命中目標後行動宣告完成。

瑞典國家廣播公司指出，這種非傳統的滅火方式背後原理是透過炸彈爆炸時，能在極短時間將爆炸範圍內的氧氣消耗殆盡，進而阻止森林大火持續燃燒，達成滅火的目的。

由於森林大火已擴及至艾爾夫達倫市（Älvdalen）的軍事訓練場，而該訓練場地附近可能散落未爆彈藥，一旦接觸野火恐立即引爆，對地面消防人員造成傷害。為保障軍事設施及消防人員的安危，瑞典當局於18日終止地面消防行動，改由空投灑水方式，惟效果不彰，最終才安排此行動進行科技滅火。

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