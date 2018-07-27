韓留學生搭機行李全毀 事後慘樣如「被火燒過」

韓國留英博士生崔智媛搭乘易捷航空飛抵倫敦蓋威克機場，在領取行李時，發現行李箱破了大洞，連內裝物品有如被火燒過，氣得在臉書發文抱怨。（擷取自「Jiwon Choi」臉書）

2018-07-27 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕本月19日，韓國一名留學英國艾希特大學（Exeter University）的博士生崔智媛（Jiwon Choi，音譯），搭乘易捷航空（EasyJet）從西班牙塞維亞（Seville）飛抵倫敦蓋威克（Gatwick）機場，在領取行李時，發現行李箱破了大洞，連內裝物品有如被火燒過，慘不忍睹。

綜合外媒報導，20日上午，崔智媛在個人臉書發文貼出行李箱的慘狀，並表示，此經歷破壞了這趟美妙的旅程。她也直指航空公司的處理態度不佳，批評易捷航空未曾對此道歉，卻一昧的要求她給出受損行李箱的照片、牌子及相關資訊。

她說：「為了他們的請求，我必須自己測量這個幾乎全毀的行李箱，完全不公平。」

對於被易捷公司質疑攜帶爆裂物，她憤怒強調，內部無任何違禁品與爆裂物，行李箱原則上不會起火；且行李箱不僅沒燒焦味散發，也沒有融化現象。

雖然該公司員工表示行李箱可能在被運送途中，從搬運車上摔下，但她懷疑，行李箱可能掉下後就被沿路拖行，亦或者在輸送帶上，因強力擠壓而爆開。

看到慘不忍睹的行李箱照後，有網友留言驚呼，「看起來被燒過」、「到底變成這樣，它一定被輾過」、「易捷航空在乘客行李區搬運一群獅子嗎」；也有網友表示，該航空需負法律責任。